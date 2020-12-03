Губернатор вручил 16 лучшим омским аграриям ключи от машин

Александр Бурков вручил ключи от машин. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Сразу 16 лучших аграриев поощрило омское правительство. Губернатор Александр Бурков вручил им ключи от новеньких LADA Granta. Торжественная церемония чествования тружеников агропромышленного комплекса Омской области посвящена Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

- Благодаря вам, - животноводам и птицеводам, трактористам, водителям и комбайнерам, работникам перерабатывающей промышленности – на столах у омичей всегда есть хлеб, мясо, молоко. Год выдался сложным: пандемия коронавируса, ограничения, летняя засуха… Но, несмотря на все эти трудности, АПК региона выстоял и работает стабильно, - сказал губернатор.

Лучшие аграрии получили в подарок Lada. Фото: пресс-служба правительства Омской области

Он также отметил: удалось собрать неплохой урожай - 3 млн. 100 тысяч тонн зерна. Впервые за 15 лет в регионе прекращено снижение поголовья скота и по итогам года будет позитивная динамика по этому показателю.

- Хотелось бы, чтобы такая позитивная динамика у нас была и по другим показателям. Так что работы впереди много, - резюмировал губернатор.