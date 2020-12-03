Доходы омских парков из-за пандемии упали 98 миллионов

В Советском парки аттракционы работают даже зимой. Фото: Станислав МУХИН

На заседании комитета горсовета по вопросам экономического развития депутаты рассмотрели итоги деятельности муниципального предприятия "Парк культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ" за 9 месяцев года. К сожалению, пандемия сильно ударила по его финансовым показателям. Все городские парки из-за ограничений не работали с конца марта до 2 сентября.

- Деятельность парков носит сезонный характер. Приостановка работы парков пришлась на высокий сезон. Они открылись лишь 2 сентября. Мы дважды обращались летом к оперштабу с просьбой разрешить работать, но Роспотребнадзор был против. В итоге потеряли 70% выручки. В денежном выражении это 98 млн рублей, - рассказал директор департамента имущественных отношений Дмитрий Махиня.

Руководство предприятия не теряло времени. Они пытались оптимизировать свои затраты в условиях снижения выручки. Удалось сэкономить 39 млн. рублей. Был разработан план по оптимизации. Одними из мер стали сокращение фонда оплаты труда и расходов на содержание территории. При этом все основные работы муниципальные парки выполняли. Штат сотрудников тоже удалось сохранить.

- Приостановка деятельности предприятия сейчас не грозит, но плановых цифр добиться не удалось, - резюмировал Дмитрий Махиня.

Как рассказал руководитель муниципального предприятия "Парк культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ" Илья Очкин, главным итогом работы в этом году стало сохранение всех арендаторов и предпринимателей на территории парков. В сложных условиях удалось заработать 30 миллионов. Сентябрь показал, что будущее у предприятия есть. Как только паркам разрешили работать, удалось собрать на продаже билетов аж 19 млн. Это даже больше, чем в 2019 году.

- Финансовые показатели оставляют желать лучшего в 2020 году. Но сентябрь показал положительную динамику и надежды на будущее, - сказал Илья Очкин.

Депутат Владимир Казанин поинтересовался, что происходит с реконструкцией Советского парка. К нему неоднократно обращались недовольные жители округа. Они обеспокоены, что работы ушли далеко в зиму.

- Работы выполняет подрядчик ООО "А-Лига". Мы не раз со своей стороны направляли ему претензии письмами. К нему много вопросов, они, конечно, не справляются со своими обязанностями. Но, но наверное, это больше тема Управления Дорожного хозяйства и благоустройства. Они работают с ними сейчас, - ответил Илья Очкин.

Депутат Алексей Ложкин спросил, будут ли в 2021 году муниципальным паркам на поддержку деятельности выделяться бюджетные средства.

- Такая поддержка не планируется, - ответил директор департамента имущественных отношений Дмитрий Махиня.

В итоге депутаты приняли информацию к сведению. В мае решено заслушать на горсовете доклад о готовности городских парков к летнему сезону.