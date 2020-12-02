В Омском ГАУ создадут лабораторию мирового уровня в области повышения пищевой ценности пшеницы

По итогам восьмого конкурса мегагрантов на создание лабораторий мирового уровня проект омских ученых «Повышение пищевой ценности пшеницы на основе генетических и селекционных методов, усовершенствованных технологий производства и переработки зерна» вошел в число победителей.

1 декабря подведены итоги восьмого конкурса на предоставление грантов Правительства Российской Федерации для государственной поддержки научных исследований. Проект ученых Омского ГАУ признан победителем в области сельского хозяйства. Выделенные средства будут использованы для создания лаборатории мирового уровня. Три последующих года научный коллектив будет проводить проводить исследования в области повышения пищевой ценности пшеницы на основе генетических и селекционных методов, усовершенствованных технологий производства и переработки зерна.

Селекция сельскохозяйственных культур является стратегическим направлением развития научных исследований в университете. Омский ГАУ входит в число мировых лидеров в области селекции и генетики сельскохозяйственных культур: созданы уникальные сорта-синтетики пшеницы с генами диких злаков, устойчивые к болезням, вредителям и неблагоприятным факторам окружающей среды, с высоким качеством зерна. Активно развивается селекция сортов яровой мягкой пшеницы для функционального питания с повышенным содержанием микроэлементов и антиоксидантными свойствами (пшеница с синей, фиолетовой и черной окраской зерна). В Государственный реестр внесен первый в России сорт пырея сизого (аналог многолетней пшеницы), созданный учеными университета. Сорт имеет двойное назначение (на сено и зерно). Создаются новые сорта голозерной полбы.

В основе указанных достижений лежит биоресурсная коллекция, содержащая уникальный генетический материал с идентифицированными генами, которые сопряжены с важнейшими хозяйственно-ценными признаками для создания новых эффективных сортов. Исследования проводятся в консорциуме с ведущими российскими и зарубежными научно-исследовательскими центрами в области селекции и генетики сельскохозяйственных культур.

Для реализации проекта на средства гранта в составе Международного селекционно-генетического центра Омского ГАУ будет создана лаборатория мирового уровня в области повышения пищевой ценности пшеницы. Создание лаборатории по мегагранту будет осуществляться под руководством ведущего ученого мирового уровня в области качества зерновых культур профессора Хамита Кокселя (Турция). Научный руководитель от университета профессор Владимир Петрович Шаманин совместно с сотрудниками лаборатории генетики зерновых культур, лаборатории селекции и семеноводства полевых культур им. С.И. Леонтьева и обучающимися университета обеспечат эффективное выполнение научно-исследовательской программы проекта. Исследования будут проводиться в рамках стратегической программы развития Международного селекционно-генетического центра Омского ГАУ.

Реализация заявленного проекта позволит университету укрепить свои позиции ведущего международного научно-исследовательского центра и запустить стратегическую научно-исследовательскую программу в области повышения пищевой ценности пшеницы сортов селекции Омского ГАУ на основе генетических и селекционных методов, усовершенствованных технологий производства и переработки зерна.