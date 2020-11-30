В Большереченском зоопарке снова появился редкий черный леопард

Багира пока еще котенок – хоть и очень крупный. Фото: Наталья БОЛОТОВА

В Большереченском зоопарке очередное пополнение. Недавно его обитателем стал еще один редкий черный леопард.

Багира родилась в Абаканском зоопарке. По большому счету, она еще котенок – недавно хищнице исполнилось 1,5 года. Она уже начала осваиваться на новом месте, и в будущем ей планируют найти жениха – такого же молодого и красивого.

– Багира очень изящная, ловкая, стремительная и неожиданная, – рассказала «Комсомолке» начальник методического отдела Большереченского зоопарка Наталья Болотова. – Первое время она нас остерегалась и не слишком спешила знакомиться. Теперь уже с любопытством наблюдает за сотрудниками. Сейчас Багира у нас – единственный черный леопард.

Напомним, ранее Большеречье более 10 лет прожил черный леопард Викинг. Особой гордостью сотрудников было, что он родился в их зоопарке. На тот момент это был единственный случай в России и один из немногих в мире, когда леопард такого редкого окраса появился на свет в неволе.

А таким Викинг был в детстве. Фото: vk.com/bol_zoo

Напомним, Викинг полностью соответствовал своему имени и отличался непростым нравом. К сожалению, недавно его пришлось передать в другой зоопарк. Предыдущий директор продал его в Уфу.

Викинг сейчас живет в столице Башкирии. Фото: Наталья БОЛОТОВА

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