Омича, жестоко расправившегося с девушкой в Крыму, отправили в колонию

Убийца проведет 6 лет в колонии строгого режима. Фото СУ СК по республике Крым

Кровавая драма разыгралась этим летом в Алуште. Приехавшие в Крым на отдых 27-летний омич и его 38-летняя подруга устроили пикник на горе Демерджи. Но вскоре романтический настрой исчез, пара начала ссориться. В гневе молодой человек схватил нож и не менее семи раз ударил им даму сердца в грудь и шею. Когда она умерла, убийца скинул ее тело в пропасть.

Но позже, под давлением улик, во всем сознался силовикам. Мужчина раскаялся и помогал во время следствия установить все детали происшедшего. С учетом этих смягчающих обстоятельств ему и вынесли приговор.

– Алуштинский городской суд с учетом позиции государственного обвинителя признал мужчину виновным в совершении инкриминируемого преступления, назначив наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год, – сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.