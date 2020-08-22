Омич на отдыхе в Крыму убил возлюбленную, а потом скинул тело с обрыва

Омич точно указал, где избавился от тела возлюбленной. Фото: пресс-служба СК по республике Крым

Трагедией обернулся отдых в Крыму для пары омичей. Мужчина 27 лет и его спутница 38 лет приехали накануне в Алушту в отпуск. Они решили отправиться в пеший поход по "Долине приведений", скопление скал на севере от курортного города. 17 августа омичи успешно поднялись на самую высокую скалу Демержи, провели там пикник, а вот на обратном пути между ними вспыхнула ссора. Дело дошло до драки. В ходе потасовки мужчина 6 раз ударил подругу в шею ножом, а чтобы скрыть тело сбросил его со скалы в "Долину приведений".

Как сообщают в пресс-службе следственного комитета по республике Крым, в следственные органы о произошедшем сообщил друг подозреваемого, которому тот рассказал подробности, когда вернулся в город один.

На омича завели уголовное дело по статье "убийство". Он был задержан и рассказал следователям, как совершил преступление. Также мужчина показал на месте, где скинул труп с обрыва. Расследование продолжается.