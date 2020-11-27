Бурков объяснил, как омичам с ковидом будут выдавать бесплатные лекарства

На закупку лекарств от ковида регион направил 70 млн рублей. Фото: Архив "КП"

Во время своей пресс-конференции в пятницу, 27 ноября, Александр Бурков рассказал, как заболевшие коронавирусом будут получать бесплатные лекарства.

Напомним, соответствующее распоряжение губернатор подписал недавно. Согласно этому документу, мера поддержки рассчитана даже на тех жителей региона, у которых ковид лишь подозревают.

– Речь идет о лекарствах для тех, кто болеет дома. Порядок минздрав разработал. Если человеку поставили диагноз «ковид» или подозрение, ему тут же в поликлинике будут выдавать лекарство всем курсом. Даже если тест еще не пришел. Это препараты для разжижения крови, противовирусные и т. д, – сказал Бурков. – Второй вариант: врач приходит на дом и выписывает препараты. Доставка будет осуществляться медсестрами и волонтерами. Минздрав пока останавливается на доставке лекарств медработниками.

Губернатор также сообщил, что на закупку необходимых медикаментов для региона уже выделено 70 млн рублей. На всю сумму уже заключены контракты. Треть от всего объема лекарств доставлена в аптеки региона.