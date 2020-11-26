Омичам, заболевшим коронавирусом, будут выдавать бесплатные лекарства

Омичи смогут получить лекарства бесплатно. Фото: Архив "КП"

Губернатор Бурков подписал распоряжение о мерах помощи пациентам с коронавирусной инфекцией, сообщает «Вечерний Омск».

Всем жителям региона, заболевшим ковидом, теперь будут выдавать бесплатные лекарства. Их смогут получить даже омичи, у которых лишь подозревают COVID-19. Правда, перечень медикаментов не уточняется.

Также известно, что лекарствами жителей региона будут обеспечивать больницы. А получить их можно только по назначению врача.