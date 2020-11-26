Омичам, заболевшим коронавирусом, будут выдавать бесплатные лекарства

Омичи смогут получить лекарства бесплатно.
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Губернатор Бурков подписал распоряжение о мерах помощи пациентам с коронавирусной инфекцией, сообщает «Вечерний Омск».
Всем жителям региона, заболевшим ковидом, теперь будут выдавать бесплатные лекарства. Их смогут получить даже омичи, у которых лишь подозревают COVID-19. Правда, перечень медикаментов не уточняется.
Также известно, что лекарствами жителей региона будут обеспечивать больницы. А получить их можно только по назначению врача.