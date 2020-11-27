Пассажира самолета из-за которого задержали вылет из Омска привлекут за мелкое хулиганство

Самолет задержался почти на час. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Вчера вечером значительно задержался вылет рейса до Москвы из Омска. Одному из пассажиров не понравился тон, в котором с ним общались сотрудники авиакомпании и из-за этого мужчина устроил скандал. Его вывели из самолета полицейские, а нейс в итоге отправился на 53 минуты позже.

В пресс-службе транспортной полиции рассказали, что нарушителем спокойствия оказался 44-летний житель Москвы. Уточняется, что причиной дальнейшего конфликта стало нежелание мужчины убрать ручную кладь от аварийного выхода.

Мужчину привлекут к административной ответственности по двум статьям: за мелкое хулиганство и за невыполнение законных распоряжений командира воздушного судна.