«Кто дал вам право орать»: в Омске задержали самолет из-за буйного пассажира

Самолет задержали почти на час из-за того, что пассажиру не понравился тон стюартов при общении с ним.

В омском аэропорту не смог взлететь один из самолетов компании S7, который направлялся в Москву. Причиной стал конфликт, разгоревшийся между стюартами и пассажиром на ровном месте.

Один из пассажиров запечатлел перепалку недовольного пассажира и бортпроводника. Полет начинался нормально. Пассажиры заняли свои места и ожидали отправления. Бортпроводники начали проводить стандартный инструктаж по технике безопасности: объясняли где находятся аварийные выходы, как действовать в непредвиденных ситуациях, а чего делать не стоит. Это и не понравилось пассажиру. Как стало известно изданию Mash, претензии у мужчины возникли совершенно неожиданные: ему не понравилось, в каком тоне бортпроводники преподносят информацию для пассажиров. С этого и начался конфликт. Один из стюартов, видимо, решил уладить конфликт, но тоже нарвался на оскорбления.

- Кто дал вам право на меня орать? Я такой же гражданин Российской Федерации, как и вы. Кто разрешил вам орать? - на повышенных тонах обратился к бортпроводнику пассажир.

- Я на вас не орал. Я просто попросил сесть, пристегнуться и закрыть иллюминатор, - ответил стюарт.

- Разговаривайте с людьми нормально, - все не унимался пассажир, но на место сел. Правда, не надолго.

Другие пассажиры были недовольны и обеспокоенны задержкой из-за одного человека. Их обращение сотрудников авиакомпании более чем устраивало. Одна из пассажирок справедливо заметила, что задержка никому не выгодна, а у некоторых людей могут быть стыковочные рейсы, на которые они опоздают. Другие люди поддержали женщину и попросили буйного пассажира угомониться во время его беседы с бортпроводником.

- Ну нормально же с тобой люди общаются. Сядь и успокойся! - не выдержав, обратился к нему один из пассажиров. Мужчина снова рассвирепел и с новыми силами продолжил скандал.

По информации Mash, выводить дебошира пришлось с помощью полиции, а вылет самолета задержали. Все остальные пассажиры теперь вынуждены ждать решения ситуации в салоне самолета. Там же осталась и жена оскорбившегося мужчины. В итоге рейс вылетел позже запланированного на 50 минут.