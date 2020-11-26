Губернатор заявил о продолжении в Омске работы по созданию научно-образовательного центра мирового уровня

Глава региона уверен: необходимо повысить привлекательность региональных вузов в первую очередь в глазах молодых талантов. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Потенциал науки и бизнеса омские власти намерены использовать для развития региона. В правильности этого пути убежден губернатор Александр Бурков. Он заявил о продолжении в регионе работы по созданию научно-образовательного центра (НОЦ) мирового уровня. Его открытие позволит усилить интеграцию науки, образования и бизнеса.

Многие эксперты позитивно оценили планы омского губернатора. Они уже заявили, что действия Александра Буркова в целом соответствуют поставленным задачам руководством страны. Создание научно-образовательного центра может стать толчком для развития региона. И Омская область вполне может ощутить и экономический эффект от его появления.

Для развития молодых талантов в Омской области работает мобильный Кванториум. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

- То, что в омском НОЦ намерены заняться переработкой углеродсодержащего сырья, созданием катализаторов нефтепереработки и нефтехимии, – это неплохо, – сказал заведующий лабораторией прогнозирования топливо-энергетического комплекса Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Валерий Семикашев. – Учитывая специфику нашей экономики, создать условия для того, чтобы максимальное количество разработок нашло применение в реальном секторе экономики, возможно только при деятельном участии региональных властей, сильной команде менеджеров или грамотном субсидировании. Такие научно-образовательные центры могут работать эффективно при наличии определенных заделов у территорий и активной команды.

Омская область уже подала заявку на конкурсный отбор в Минобрнауки России на создание научно-образовательного центра мирового уровня.

- Важно вывести региональную науку на новый уровень, создать условия для того, чтобы максимальное количество разработок нашло применение в реальном секторе экономики. Именно научно-образовательный центр станет тем механизмом, который позволит под каждую научную разработку найти индустриального партнера. Мы должны повысить привлекательность региональных вузов в первую очередь в глазах молодых талантов, – сказал Александр Бурков.

Как рассказали в пресс-службе омского правительства, научно-образовательная сфера представлена в регионе вузами и исследовательскими центрами, а промышленность – предприятиями ПАО «Газпром нефть», ГКНПЦ им. М.В. Хруничева, Омск Карбон Групп, АО «Омский НИИ приборостроения». Также планируется привлечение российских и зарубежных высших учебных заведений и научных центров по проектным направлениям деятельности центра.

Очная защита проектов НОЦ на правительственной комиссии пройдет в ближайшее время.