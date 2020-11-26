Регоператор отремонтировал в Омске крыши двух домов, пострадавших от урагана

Отремонтированы крыши двух домов на Южной и Спартаковской, пострадавших во время урагана. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Региональный оператор привел в порядок кровлю домов на улице Южная и Спартаковская. Весной они пострадали от урагана, прошедшего над Омской областью. Сейчас заканчиваются работы на крыше дома по ул. 19 Партсъезда.

Решение о ликвидации последствий ЧС на поврежденных многоэтажках приняло Минэнерго Омской области на основании постановления регионального правительства. Фонду капремонта была поставлена задача разработать проекты, провести ремонт крыш.

Работы по улице Спартаковская, 8 были приняты еще в октябре. Неделю назад состоялась приемка крыши многоэтажки № 97 по ул. Южной. Все работы по ремонту подрядчики провели качественно, в максимально короткий срок, с соблюдением технологии.

Через две недели завершатся работы на крыше дома № 32а по ул. 19 Партсъезда. В ночь с 7 на 8 апреля 2020 года многоэтажка лишилась половины крыши - над двумя подъездами из четырех. Значительная часть кровли обрушилась на прилегающую территорию. Обследование показало, что ремонт, проведенный на этой крыше 11 лет назад, был выполнен с нарушениями. Крыша представляла угрозу жизни и здоровью жильцов. Но сейчас все позади.

Все работы прошли проверку на качество. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Как рассказали в пресс-службе омского правительства, сейчас работы выполняются в соответствии с проектной документацией по всем нормам. Ведется монтаж кровельного покрытия, осталось заменить вентиляционные шахты, установить ограждение кровли, закончить монтаж водосточной системы и уложить минеральную вату, которая будет служить утеплителем.

Финансирование работ во всех трех домах осуществляется за счет средств Фонда капремонта, составляющих финансовую устойчивость деятельности регионального оператора. Дополнительных затрат, помимо ежемесячных взносов, собственники не понесут. Ситуацию с капитальным ремонтом крыш всех трех домов контролирует Минэнерго Омской области и региональное правительство.