Губернатор вручил омичам премии «Семья года»

В этом году торжественная церемония награждения символично приурочена к Дню матери. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Сразу 162 семьи было выдвинуто на соискание губернаторской премии. Из них отобрали лишь 10 лауреатов в разных номинациях.

В этом году торжественная церемония награждения символично приурочена к Дню матери. В регионе насчитывается более 255 тысяч семей с детьми, каждая восьмая из них – многодетная.

- Сегодня в этом зале присутствуют прекрасные семьи, которые участвовали и победили в нашем областном конкурсе «Семья года». Мы этот конкурс проводим уже 13 лет, - сказал губернатор Александр Бурков. - Меня очень радует, что в нашей области постоянно растет число многодетных семей. Теперь таких семей у нас уже более 30 тысяч. В них воспитывается каждый четвертый ребенок. Я убежден в том, что количество многодетных семей станет еще больше благодаря национальному проекту «Демография», инициированному президентом

В номинации «Многодетная семья» лауреатом стала семья Вахромеевых из Большереченского района. У них 6 детей. Семья принимают активное участие в общественной жизни района.