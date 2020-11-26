В деревне под Омском объявили карантин из-за вспышки туберкулеза

Туберкулезом заразились коровы в деревне под Омском. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Омской области этим летом уже бушевала эпидемия птичьего гриппа среди домашней птицы. В этом были виноваты дикие утки, которые в этом году активно размножались на территории области. Позже в области обнаружили бешенство. Сегодня стало известно, что на карантин объявили в деревне Карташово Муромцевского района из-за выявления заражения туберкулезом крупного рогатого скота.

- Установить на срок до 1 октября 2021 года ограничительные мероприятия (карантин) на территории животноводческой фермы индивидуального предпринимателя, расположенной на расстоянии 500 метров северо-западнее деревни Карташово Муромцевского муниципального района Омской области, - говорится в приказе омского Главного управления ветеринарии.

Во время карантина, как и при птичьем гриппе, нельзя будет вывозить продукцию, полученную от больных животных, и ввозить на территорию новых животных. Также запрещается содержать больных коров в стадах, получать от них потомство для увеличения поголовья. Также запрещены поставки молока на молокоперерабатывающие предприятия, в столовые, детские и школьные учреждения.