Мэр Омска Оксана Фадина проинспектировала строительство нового садика в Рябиновке

Оксана Фадина осталась довольна увиденным Фото: пресс-служба администрации города Омска

Мэр Омска Оксана Фадина побывала на строительной площадке нового садика в микрорайоне Рябиновка. Сроки возведения подобных объектов глава города держит на особом контроле.

Готовность садика составляет уже 89%. Сейчас работы выходят на финишную прямую. Здесь активно ведется отделка. Полным ходом выполняется покраска стен, установка навесного потолка, укладка керамической плитки. Проведен монтаж наружных и внутренних стен, плит перекрытий, смонтирована кровля, выполнено заполнение оконных проемов, частично дверей в наружных ограждающих конструкциях. Смонтированы наружные сети водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения в полном объеме.

Оксана Фадина осталась довольна увиденным. Она отметила, что все строительные работы идут по графику и выполняются качественно. Главная задача сейчас - завершить работы до конца этого года. После этого новое дошкольное учреждение в Рябиновке должно пройти процедуру лицензирования. Этому в администрации уделяют большое внимание.

Общая строительная готовность объекта составляет 89%. Фото: пресс-служба администрации города Омска

- Строительная компания идет в графике. В июле 2020 года в бюджете учтены дополнительные средства на покупку оборудования для детского сада. Это порядка 35 миллионов рублей — эта та сумма, которая нужна, чтобы наполнить детсад всем необходимым, - сказала мэр Оксана Фадина. - Поэтому параллельно департамент образования начал процедуру закупок — мебель, различная бытовая техника. Задача — к концу года завершить строительство, довести его до полной готовности. Ну и собственно с конца года департамент образования начнет поставки мебели и техники. А после того как нам доставят всё необходимое мы подадим документы на лицензирование дошкольного образовательного учреждения.

Сейчас на территории детского сада установлены малые формы и прогулочные веранды, смонтировано ограждение. Внутри здания выполнен монтаж лестничных маршей, частично выполнены внутренние сети электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, смонтированы тепловой и водомерный узел, вводно-распределительное устройство системы электроснабжения. Объект, по словам генерального директора подрядчика «Лидер» Константина Овчинникова, уже целиком отапливается. Остались работы на фасаде здания.

20 ноября в помещениях запущено отопление. Общая строительная готовность составляет 89%. Строительно-монтажные работы в соответствии с условиями муниципального контракта завершатся в декабре 2020 года.

Строительство детского сада на 310 мест планируют завершить до конца текущего года. Это стало возможным, благодаря усилиям администрации города Омска во главе с Оксаной Фадиной. Напомним, что предыдущая компания ООО «Дорстрой» не смогла завершить строительство. 26 июня 2020 года администрация города заключила контракт на 78,5 миллионов рублей с новым подрядчиком.

Отметим, что в этом году в Омске в рамках национального проекта «Демография» и при софинансировании из всех уровней бюджета уже построили и сдали в эксплуатацию четыре новых детских сада: на улицах Ватутина, Краснознаменная, 21-я Рабочая и Лисицкого.