Минздрав: Омичей больше не беспокоит работа скорой Фото: Татьяна ЭЙХМАН

В региональном минздраве сообщили итоге по количеству вызовов на горячую линию. Она информирует сибиряков о всех вопросах, связанных с коронавирусом. Власти заявляют, что обращений стало меньше. Причем на работу скорой в Омске жалоб практически не поступает.

- Если 7-8 ноября операторы приняли 621 звонок, то за минувшие выходные - 305. Также сменился круг часто задаваемых вопросов. Сейчас омичи почти не интересуются работой скорой помощи или тем, как вызвать врача на дом, то сейчас на первый план вышли темы, связанные с новыми правилами тестирования на ковид и ограничительными мерами, введенными в связи с пандемией, - сообщили в омском минздраве.

После прогремевшей на всю страну истории с двумя скорыми у здания минздрава, для пациентов которых не смогли найти места в забитых больницах, власти вынужденно признали проблему. Ранее омичи жаловались, что скорую приходится ждать целый день. Однако министр омского здравоохранения Александр Мураховский заявил, что в среднем 03 приезжает на вызовы с пневмонией за 99 минут. Чиновник уверен, что проблем в работе скорой в Омске нет.