«Переноса вызовов на следующий день нет?»: Губернатор выяснил у главы минздрава, как работает скорая в Омске

На встрече омского губернатора с министром здравоохранения Александром Мураховским была затрону тема работы скорой помощи. Фото: Татьяна ЭЙХМАН

На встрече омского губернатора с министром здравоохранения была затронута тема работы скорой. Этот вопрос особенно волнует омичей. Глава минздрава подробно рассказал о ситуации.

- Мы практически обеспечиваем всю госпитализацию. Среднее время прибытия скорой по пневмонии 99 минут. Не 20 минут, конечно, как в мирное время, но и не сутки-двое, и не пять часов. Вообще у нас 95 бригад скорой помощи, но на ходу только 76 экипажей. Тоже болеют, - сообщил Мураховский.

Поинтересовался Александр Бурков и тем, как обеспечены транспортом поликлиники города. А также нет ли переноса вызовов на следующий день.

- Есть, небольшой процент, потому что даже с помощью автомобилей обслужить все не успеваем, - признался министр. - Количество вызовов выросло в 3 раза. Нехватка времени и медиков, они тоже болеют.

- Прошу обратить на это внимание, вы сами знаете, что нельзя не забывать о необходимости оказывать омичам неотложную и плановую медицинскую помощь, - сказал губернатор Александр Бурков.