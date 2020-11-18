В правительстве объяснили, почему покупают новые автомобили

Ранее стало известно о существенном обновлении автомобильного парка правительства Омской области.

Ранее стало известно, что правительство Омской области закупит несколько новых автомобилей общей стоимостью 36 миллионов рублей. Еще некоторое время назад часть транспорта, на котором передвигались чиновники, передали омским медикам, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом.

Как заявила пресс-секретарь губернатора Омской области Алина Атаманенко, покупка нового транспорта планировалась давно, до пандемии и с передачей машин врачам никак не связана.

- Некоторым автомобилям в парке правительства более 15 лет (их не передавали врачам). Машины с большим пробегом часто ломаются, требуют дорогостоящего ремонта. Есть также потребность в закупке автобусов для делегаций, и мы вынуждены арендовать транспорт у частных фирм, что также стоит не дешево, - рассказала Атаманенко изданию "Подъем". - Закупка позволит заменить неисправные автомобили и снизить нагрузку на бюджет, связанную с содержанием транспорта.