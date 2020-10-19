Бурков решил направить машины омского правительства в больницы

Ряды омских скорых пополнят машины областного правительства. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне в своем микроблоге в соцсети Instagram губернатор Омской области Александр Бурков обратился к омичам. В видео глава области рассказал о мерах, которые предприняты в регионе для борьбы с коронавирусом.

- Я принял решение с этой недели направить машины правительства области в наши медицинские учреждения, для того, чтобы мы могли повысить мобильность наших медицинских работников, - сообщил Бурков об одной из мер, которые приняли в правительстве для помощи медикам.

Также губернатор Омской области призвал омичей не пренебрегать санитарными нормами и средствами индивидуальной защиты.