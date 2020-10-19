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Бурков решил направить машины омского правительства в больницы

Это стало одной из мер для борьбы со второй волной коронавируса
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Ряды омских скорых пополнят машины областного правительства.

Ряды омских скорых пополнят машины областного правительства.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне в своем микроблоге в соцсети Instagram губернатор Омской области Александр Бурков обратился к омичам. В видео глава области рассказал о мерах, которые предприняты в регионе для борьбы с коронавирусом.

- Я принял решение с этой недели направить машины правительства области в наши медицинские учреждения, для того, чтобы мы могли повысить мобильность наших медицинских работников, - сообщил Бурков об одной из мер, которые приняли в правительстве для помощи медикам.

Также губернатор Омской области призвал омичей не пренебрегать санитарными нормами и средствами индивидуальной защиты.