В Омске умер экс-глава областного Росприроднадзора Александр Щербаков

Александра Щербакова не стало на 69-м году жизни.

На 69-м году жизни умер бывший глава областного Управления Росприроднадзора Александр Щербаков.

Щербаков был выпускником омской Школы милиции. По окончании вуза работал в органах внутренних дел. В 2002 года занял пост замначальника УВД и начальника штаба УВД Омской области.

С 2004 года возглавил региональное Управление Росприроднадзора. Именно за превышение обязанностей на этой должности он получил срок в колонии.

Уголовное дело касалось нашумевшей истории с незаконным разрешением на захоронение особо опасных отходов, которое для компании «Мерк» подписал как раз Щербаков.

В 2018 году чиновника, уже вышедшего на пенсию, приговорили к 3,5 года заключения. В 2019-м он вышел по УДО.