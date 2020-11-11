Омское правительство отметит три сельских района за развитие туризма Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Губернатор Александр Бурков и кабинет министров утвердил постановление, по которому из областной казны несколько бюджетов района получат дополнительные средства. Как рассказали в пресс-службе омского правительства, документом предусмотрено поощрение администраций муниципальных образований за создание условий для развития туризма и разработку лучшего туристического маршрута в 2020 году.

Решили отметить сразу три района: Муромцевский, Большереченский и Москаленский. В их бюджеты поступят 20, 30 и 50 тысяч соответственно. Средства выделены в рамках реализации государственной программы Омской области «Развитие культуры и туризма». Средства пойдут на дальнейшее развитие данных маршрутов.

Отметим, что лучшими для туризма внутри региона признаны «Эколето на Ленево» в Муромцево, «Солёное озеро Омского Прииртышья» в Москаленском районе и «Сибирские владения Деда Мороза» в Большеречье. Эти направления у омичей стали самыми популярными.