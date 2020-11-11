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Омский губернатор встретился с победителями президентского конкурса «Большая перемена»

На нем наш регион представляли 94 талантливых ученика, 12 из которых вышли в финал
Источник:kp.ru
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Губернатор дал совет ребятам: не останавливаться на достигнутом.

Губернатор дал совет ребятам: не останавливаться на достигнутом.

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Губернатор Александр Бурков встретился с 12 школьниками, которые представляли Омскую область в финале одного из самых масштабных проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Как сообщает пресс-служба регионального правительства, конкурс проходил по девяти тематическим направлениям: новые медиа «Расскажи о главном!», искусство и творчество «Я творю!», экология «Сохраняй природу!», среда обитания «Меняй мир вокруг!», здоровый образ жизни «Будь здоров!», наука и технологии «Создавай будущее!» и другим.

Наш регион представляли 12 школьников, шесть из которых стали победителями. Четверо из них получили по 1 миллиону призовых, а двое – по 200 тысяч. Ребята смогут потратить выигранные средства на дальнейшее образование. На встрече с молодежью губернатор подчеркнул, что прошедший конкурс - серьезное испытание для ребят. А победа некоторых их них - показатель незаурядных творческих качеств. Александр Бурков посоветовал школьникам не останавливаться и развивать успех.

- Вы сумели проявить свои способности, личностные качества и войти в число лучших школьников страны. Это - бесценный опыт, его важно развивать. Знаете притчу, как ученики решили проверить преподавателя, есть ли вопросы, на которые он не может дать ответа? Один из них зажал в ладонях бабочку и спросил: «Какая бабочка у меня в руках: живая или мертвая», - сказал Александр Бурков. - И готов был сжать ладони, в зависимости от ответа. Учитель мудро ответил ученику: «Все в твоих руках». Вы должны запомнить ключевую фразу - всё в ваших руках, зависит от вас и будет обеспечено теми знаниями, которые получите. Двигайтесь вперёд. Перед вами большие горизонты».

Представили талантливые ученики губернатору и свои проекты, которые они защищали на конкурсе. Сразу несколько детских проектов посвящены теме современных молодежных арт-пространств. Так, Глеб Кулагин (школа № 30) подготовил проект арт-кластера на территории бывшей картографической фабрики, Софья Воронина (школа № 38) разрабатывала идею создания музыкального антикафе, а Анастасия Скатова (школа № 112) в рамках своего проекта прорисовывала вручную помещения для реализации молодежных проектов. Эрика Гембух (лицей № 166) подготовила кейс «Персональный диетолог», это ей было близко по духу, так как отражает суть выбранной будущей профессии. Идеи школьников главе региона понравились.

Ученики представили главе региона свои идеи проектов.

Ученики представили главе региона свои идеи проектов.

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

- Думаю, что ребята не остановятся только на этих проектах, которые рассматривались в рамках «Большой перемены». Важно, что они уже почувствовали свои возможности и видят в себе силы творить дальше, а это - ключевое, что дал президентский проект. Они нашли много друзей, круг общения намного расширился. У них глаза горят, и они такие воодушевленные. Думаю, у ребят действительно большое и интересное будущее, - подытожил омский губернатор.