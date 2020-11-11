Омский губернатор встретился с победителями президентского конкурса «Большая перемена»

Губернатор дал совет ребятам: не останавливаться на достигнутом. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Губернатор Александр Бурков встретился с 12 школьниками, которые представляли Омскую область в финале одного из самых масштабных проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Как сообщает пресс-служба регионального правительства, конкурс проходил по девяти тематическим направлениям: новые медиа «Расскажи о главном!», искусство и творчество «Я творю!», экология «Сохраняй природу!», среда обитания «Меняй мир вокруг!», здоровый образ жизни «Будь здоров!», наука и технологии «Создавай будущее!» и другим.

Наш регион представляли 12 школьников, шесть из которых стали победителями. Четверо из них получили по 1 миллиону призовых, а двое – по 200 тысяч. Ребята смогут потратить выигранные средства на дальнейшее образование. На встрече с молодежью губернатор подчеркнул, что прошедший конкурс - серьезное испытание для ребят. А победа некоторых их них - показатель незаурядных творческих качеств. Александр Бурков посоветовал школьникам не останавливаться и развивать успех.

- Вы сумели проявить свои способности, личностные качества и войти в число лучших школьников страны. Это - бесценный опыт, его важно развивать. Знаете притчу, как ученики решили проверить преподавателя, есть ли вопросы, на которые он не может дать ответа? Один из них зажал в ладонях бабочку и спросил: «Какая бабочка у меня в руках: живая или мертвая», - сказал Александр Бурков. - И готов был сжать ладони, в зависимости от ответа. Учитель мудро ответил ученику: «Все в твоих руках». Вы должны запомнить ключевую фразу - всё в ваших руках, зависит от вас и будет обеспечено теми знаниями, которые получите. Двигайтесь вперёд. Перед вами большие горизонты».

Представили талантливые ученики губернатору и свои проекты, которые они защищали на конкурсе. Сразу несколько детских проектов посвящены теме современных молодежных арт-пространств. Так, Глеб Кулагин (школа № 30) подготовил проект арт-кластера на территории бывшей картографической фабрики, Софья Воронина (школа № 38) разрабатывала идею создания музыкального антикафе, а Анастасия Скатова (школа № 112) в рамках своего проекта прорисовывала вручную помещения для реализации молодежных проектов. Эрика Гембух (лицей № 166) подготовила кейс «Персональный диетолог», это ей было близко по духу, так как отражает суть выбранной будущей профессии. Идеи школьников главе региона понравились.

Ученики представили главе региона свои идеи проектов. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

- Думаю, что ребята не остановятся только на этих проектах, которые рассматривались в рамках «Большой перемены». Важно, что они уже почувствовали свои возможности и видят в себе силы творить дальше, а это - ключевое, что дал президентский проект. Они нашли много друзей, круг общения намного расширился. У них глаза горят, и они такие воодушевленные. Думаю, у ребят действительно большое и интересное будущее, - подытожил омский губернатор.