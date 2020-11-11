Из-за ковида санаторию «Коммунальник» запретили принимать льготников

Санаторий «Коммунальник» не будет обслуживать льготников до 31 декабря. Фото: turizm.e1.ru

«Коммунальник» временно не будет принимать омичей, которым положена льгота на санаторное лечение. Связано ограничение с резким ростом заболеваемости коронавирусом в регионе.

Накануне, 10 ноября, такое дополнение в свое распоряжение о мерах по борьбе с распространением COVID-19 внес губернатор Александр Бурков. Пока ограничительная мера будет действовать до 31 декабря.

Напомним, в первую волну ковида, которая накрыла Омскую область весной, «Коммунальник» использовали под обсерватор для содержания пациентов с подозрением на ковид. Там жили вахтовики, вывезенные из Якутии.