В Омск привезут более 1500 вахтовиков из Якутии, где произошла вспышка коронавируса

7 Май 2020 2020-05-07T06:58:58+03:00

В минздраве заверили, что Омск готов к такому наплыву пациентов с COVID-19. Фото: архив "КП"

В регион уже доставили 102 рабочих – почти у всех подтвержден COVID-19

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Накануне губернатор Александр Бурков выступил с обращением, где рассказал о ситуации с омскими вахтовиками на Чаяндинском месторождении, где произошла серьезная вспышка коронавируса. В Омск двумя спецбортами уже привезли 102 рабочих. Почти у 100% из них подтвердился COVID-19.

На данный момент в Якутии остаются еще более 1500 омичей, которым также нужна срочная помощь. По словам главы региона, их эвакуация согласуется с Москвой, сначала будут вывозить тяжелобольных.

– Для этого есть все необходимые средства индивидуальной защиты, специальный транспорт из аэропорта в больницу и перепрофилированные под прием инфицированных пациентов медицинские учреждения, – объяснил Бурков. – Кроме того, есть необходимый запас мест в обсерваторах, куда мы можем размещать на карантин людей, у которых не выявлено коронавирусной инфекции, но они должны быть изолированы от общества и находиться под медицинским сопровождением минимум две недели.

В областном минздраве подтвердили, что готовы принять всех земляков, для оказания им помощи есть все необходимое.

Кроме того, в нашу область с якутского месторождения будут вывозить не только омичей, но и других рабочих, которым требуется госпитализация.

ИСТОЧНИК KP.RU