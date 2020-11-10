Появились эскизы будущей стеллы Трудовой доблести в Омске

Эскиз стеллы от Виталия Шевченко. Фото: пресс-служба администрации Омска

Омские архитекторы представили первые несколько эскизов будущей стеллы, которую установят в честь присвоения Омску звания города Трудовой доблести. Напомним, что этим летом омичи активно голосовали за место для установки стеллы, в итоге приняли решение поставить ее у памятника Труженикам тыла.

Российское военно-историческое общество объявило всероссийский конкурс на создание проектов для стеллы Трудовой доблести, которую в едином стиле установят во всех городах, которым было присвоено это звание.

Несколько эскизов в разных архитектурных стилях представил член правления регионального отделения Союза дизайнеров России Игорь Вахитов. Первый эскиз, более классический, выполнен в форме колоны с изящными светильниками по бокам.

Стелла в исторической архитектурном стиле Автор: Игорь Вахитов Фото: пресс-служба администрации Омска

Второй повторяет композицию памятника труженикам тыла. Основание стеллы выполнено в похожем стиле.

Стелла в комплексе с мемориалом "Труженикам тыла" Автор: Игорь Вахитов Фото: пресс-служба администрации Омска

Также архитектор предложил два варианта стелы в современном стиле, которые разительно отличаются от друх предыдущих.

Стелла в современном архитектурном стиле Автор: Игорь Вахитов Фото: пресс-служба администрации Омска

Еще один вариант предложил скульптор и автор памятника «Подвигу омских медицинских работников» в парке им.30 лет Победы Виталий Шевченко.

- На мой взгляд, стелла «Город трудовой доблести» должна гармонировать с уже существующим мемориалом «Труженики тыла». В своем проекте я предлагаю выполнить ее из белого мрамора и расположить в центре блоков с бронзовыми барельефами и прожекторами, - рассказал о своем решении архитектор.

Пока до принятия окончательного решения еще далеко. Омские архитекторы и дизайнеры могут представить свои проекты стеллы Трудовой доблести до 25 ноября.