Омского предпринимателя и экс-депутата Заксобрания Калинина вернули в СИЗО

Спустя 8 месяцев Сергея Калинина снова перевели в СИЗО. Фото: Законодательное собрание Омской области

Омского предпринимателя и бывшего депутата регионального Заксобрания Сергея Калинина снова поместили в «Матросскую тишину». Об этом со ссылкой на Мосгорсуд сообщают «Коммерческие вести».

Напомним, Калинина задержали 15 июня 2018 года. Ему предъявили обвинение в мошенничестве с тарифами на газ.

По версии силовиков, энергетики незаконно включили в тариф на услуги ООО «Омскгазсеть» по транспортировке газа по газораспределительным сетям необоснованные затраты – аренду газопровода. При этом ущерб для потребителей, по мнению стороны обвинения, составил 1,4 млрд рублей.

По ходатайству следователей его поместили московский изолятор, где он пробыл до 20 февраля. После завершения расследования Калинина перевели под домашний арест – знакомиться с материалами дела. Однако спустя 8 месяцев снова вернули в СИЗО.

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