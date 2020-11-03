«Нагрузка на врачей выросла в 2-3 раза»: Губернатор обсудил с омскими главврачами ситуацию в ковидных больницах

Александр Бурков встретился с главврачами. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Александр Бурков встретился с руководителями больниц, которые принимают омичей с коронавирусом. Медики каждый день проводят в красной зоне и рискуют своими жизнями. На сегодня в регионе оборудовано 3410 коек для пациентов с ковидом. Нагрузка на систему омского здравоохранения растет. Сейчас ковидные центры начинают уже создавать на базе медучреждений в районах области. Количество госпитализаций, связанных с COVID-19, увеличивается, и на лечение заболевших перепрофилируются другие учреждения здравоохранения.

Губернатор на встрече с главврачами уточнил, как обстоят дела с лекарственным обеспечением, кадровым составом персонала стационаров, а также с резервом коечного фонда. Руководители больниц в разговоре с Александром Бурковым подчеркнули: они стремятся перестраивать работу медучреждений так, чтобы это было не в ущерб другим направлениям специализированной медицинской помощи.

- Мы видим, что нагрузка на врачей выросла в два-три раза. В коллективах сотрудники болеют, в тех же поликлиниках - от 15% до 20% личного состава. Ситуация непростая. Мы сегодня уже с представителями наших учреждений разбирали детально, что нам нужно сделать, чтобы защитить омичей, как сегодня обеспечить возможность лечения от ковидной инфекции, - обратился к главным врачам Александр Бурков. - На старте пандемии у нас было 1200 коек, и мы справлялись этим количеством весной и летом. Буквально за месяц мы почти утроили это количество мест, открыв 3410 коек, которые сегодня могут лечить ковидных больных. Мы обеспечили их кислородом, закупаем постоянно концентраторы, законтрактовали и ждем поставку ещё 200 концентраторов дополнительно. Здесь работа ведется. Плюс к понедельнику мы должны открыть ещё 260 коек. Все должны понимать, что врачи работают на износ».

Руководители больниц подчеркнули: они стремятся перестраивать работу так, чтобы это было не в ущерб другим направлениям медицинской помощи. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Руководители больницы признали неоценимую помощь медицинского университета. Сейчас более 900 студентов и ординаторов работают плечом к плечу с омскими врачами. Они трудятся как в поликлинике, так и в стационарах.

- Врачи им благодарны за ту, действительно, реальную помощь, а нашим омичам, и это - главное,- нужно соблюдать все санитарные нормы, меры предосторожности, чтобы завтра не оказаться на больничной койке, - отметил губернатор. - Сегодня медицинское сообщество, учреждения здравоохранения готовы работать и будут работать. Но нам важно не забывать сегодня, что кроме лечения ковидных больных, у нас с вами есть прямая неотложная помощь: травмы, хирургические операции. И чем больше ковидных коек мы открываем, тем она сужается. Вот это ключевая проблема — нам нужно найти этот баланс. Поэтому мы сегодня в ежедневном режиме разбираемся во всех проблемах, снимаем напряжённые вопросы и стараемся как можно лучше помочь больным, нашим омичам.