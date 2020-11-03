Министр экономики Омской области высоко оценила итоги реализации нацпроектов на производствах региона

На первом предприятии, принявшем участие в нацпроекте "Производительность труда и поддержка занятости", подвели итоги работы. Фото: пресс-служба правительства Омской области

Предприятия Омской области стали участниками нацпроекта в сфере экономики "Производительность труда и поддержка занятости". В рамках проекта на предприятиях работают группы из специалистов самого производства и Федерального центра компетенций в сфере производительности труда по взаимодействию с органами власти субъектов РФ, которые занимаются оптимизацией производственных процессов, внедряют принципы бережливого производства на предприятиях. Первым предприятием в регионе, которое решило поучаствовать в нацпроекте, стало Омский научно-исследовательский институт приборостроения (ОНИИП).

Итоги участия в нацпроекте подвел генеральный директор ОНИИП Владимир Березовский Фото: пресс-служба правительства Омской области

- Главное - это рынок, который нам диктует условия сегодня. Наша задача - увеличить объемы выпуска гражданской продукции. Этим обусловлено решение об участии в проекте. Формирование рентабельности, снижение себестоимости, повышение конкурентоспособности - позволит увеличить объемы производства, что повлияет на рост налоговых отчислений и заработной платы работников предприятия. Люди - это главное сегодня. Я бы призвал всех коллег, последовать нашему примеру - принять участие в проекте, - отметил генеральный директор ОНИИП Владимир Березовский.

На предприятии за 6 месяцев создали поток-образец процесса изготовления хлебопекарной печи, которая может использоваться для изготовления разных хлебопекарных изделий. Также на предприятии смогли добиться значительного роста производительности продукции гражданского назначения. По итогам полугодовой работы он составил 133%. При помощи нового опыта, полученного специалистами ОНИИП во время работы над созданием образца хлебопекарной печи, работники предприятия планируют усовершенствовать и другие производственные линии. По оценкам специалистов на полную модернизацию производства понадобится 2,5 года. А специалисты Федерального центра компетенций продолжат консультировать работников ОНИИП на всех этапах усовершенствования технологий предприятия.

Высоко оценила результаты ОНИИП министр экономики Омской области Анна Негодуйко. Фото: пресс-служба правительства Омской области

- Предприятие обладает высокоразвитой культурой производства. Тем не менее, руководителем принято решение повысить производительность труда. В результате ОНИИП первым в регионе реализовал проект. На предприятии создан пилотный поток-образец по всем правилам бережливого производства. Это заслуга руководителя предприятия и результат слаженной работы всей команды. Думаю, что это яркий пример успешной реализации для предприятий, которые не включились в реализацию нацпроекта, - отметила министр экономики Омской области Анна Негодуйко.

К реализации нацпроекта Омская область приступила только в 2020 году, но уже добилась значительных успехов. На первом предприятии, которое стало его участником, сегодня подвели итоги работы. Чуть позже к нему присоединились еще 11 омских предприятий. На них также работают специалисты ФЦК, совместно со специалистами предприятий совершенствуя существующие производственные линии и внедряющие культуру бережливого производства. Помимо профессиональной поддержки в рамках нацпроекта предусмотрено также и финансовое стимулирование, которое оказывается предприятиям-участникам. К 2024 году на территории Омской области к участию в нацпроекте "Производительность труда и поддержка занятости" планируют привлечь 84 предприятия.