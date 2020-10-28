«Росводоканал Омск»: спасибо, что остаётесь дома!

Статистика подтверждает, что омичи стали гораздо чаще использовать онлайн-сервисы для передачи показаний приборов учета и оплаты услуг предприятия.

Наиболее высокую положительную динамику показали такие дистанционные способы как передача показаний роботу по телефону 39-51-00 и на сайте компании без регистрации. Услугами голосового помощника с марта по октябрь горожане воспользовались более 33 тысячи раз, что в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Передача показаний без регистрации на главной странице сайта увеличилась на 25%.

«Ответственное отношение наших клиентов к личной и общественной безопасности помогает ограничить распространение инфекции. Отдельное спасибо тем, кто помог своим родителям, пожилым родственникам и соседям передавать данные приборов учёта роботу или установил мобильное приложение РВК.Услуги на их телефоны. Мы видим, что наши клиенты стали чаще обращаться через форму обратной связи на сайте водоканала, активно пользуются личным кабинетом и другими дистанционными способами. Это позволяет не только снизить нагрузку на операторов в пиковые периоды передачи показаний, но экономить личное время потребителей», - рассказала коммерческий директор «Росводоканал Омск» Ольга Смиковская.

Для оплаты услуг, передачи показаний счётчиков, направления обращений и документов компания рекомендует воспользоваться следующими способами:

- личный кабинет для физических и юридических лиц на сайте;

- мобильное приложение РВК.Услуги

- обращение через форму обратной связи «Напишите нам».

Специалисты контакт-центра «Росводоканал Омск» готовы проконсультировать и ответить на вопросы клиентов предприятия ежедневно с 8:00 до 20:00 по телефонам +7 (3812) 53-00-11, 8-800-381-77-77.