Экс-депутата Заксобрания исключили из КПРФ

Результатом недавно состоявшегося бюро омского обкома КПРФ стало решение исключить из партии бывшего депутата Законодательного собрания, дважды кандидата в мэры Омска Виктора Жаркова. На сайте партии сообщается, что причиной такого решения стало «за нанесение существенного ущерба партии», которое выразилось в невыполнении некоторых решений бюро обкома КПРФ. Однако при этом не сообщается, в чем именно был этот ущерб.

Ранее некоторые омские СМИ сообщали о конфликте Жаркова и лидера фракции КПРФ в Заксобрании Андрея Алехина. Говорилось о том, что якобы Жаркова хотели исключить из партии еще в начале года.

Виктор Жарков дважды дважды выдвигался от коммунистов в мэры Омска. В 2012 году соперничал с Вячеславом Двораковским, набрал около 29 % голосов и занял второе место. Пять лет спустя весной 2017 года Жаркова исключили из списка кандидатов за то, что он отказался предоставлять в комиссию по отбору кандидатов программу развития города, а также две справки – об отсутствии судимости и из психоневрологического диспансера. Однако весенние выборы 2017 года не состоялись, поскольку оба кандидата, вышедших в финал, снялись с дистанции. Осенью того же года мэром выбрали Оксану Фадину, с которой на этот пост соперничал другой кандидат от коммунистов.