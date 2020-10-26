На Зеленом Острове снесут аварийные деревья и высадят более сотни новых

Работы по преображению парка займут три года. Фото: vk.com

Омские власти начинают в парке отдыха «Зеленый остров» подготовительные работы по его благоустройству в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В апреле этого года на архитектурном и градостроительном совете с участием мэра Оксаны Фадиной была утверждена концепция развития этой зеленой зоны. Все работы планируется провести с 2021 по 2023 год. Подрядная организация ООО «Таурус» завершила разработку проектно-сметной документации, после чего состоится общественное обсуждение результатов работы проектировщиков.

На первоначальном этапе власти вместе с дендрологом определяют старые и аварийные деревья, которые необходимо снести для безопасности отдыхающих.

- До конца этого года в парке «Зеленый остров» запланированы подготовительные работы, в частности, снос 120 опасных аварийных деревьев и поросли. Это обязательно нужно сделать, я думаю, вы все помните, как в 2016 году в этом парке на День города на женщину упало дерево. Поэтому это очень опасные деревья. Работу по выявлению аварийных деревьев проводил привлеченный эколог-дендролог Михаил Григорьев, - рассказал директор казенного учреждения «Центр компетенций по вопросам городской среды» Алексей Сокин.

Убирать старые деревья начнут на этой неделе. Вместо них по проекту планируется высадить аж 256 зеленых насаждений: 102 дерева и 154 кустарника. Кроме того, как сообщается в пресс-службе омской мэрии, агрономы продолжат работу по озеленению парка и за счет местного питомника.

- Мы уже начали создание здесь на Зеленом острове питомника. Подготовлен посадочный материал, который будет использоваться при возобновлении зеленых насаждений. Мы хотим сохранить ивы и тополя, потому что изначально парк — это был пойменный ивовый лес, превращённый в парк. Вместе с тем мы расширим ассортимент деревьев и кустарников. Сейчас уже подготовлено больше двухсот ив. Это будет костяк парка. Подготовлены и растения из Европы, Дальнего Востока, Северной Америки. Здесь, например, никогда не было абрикоса, груши, маньчжурского ореха. Все это мы будем добавлять, и возможно, создавать некие тематические географические зоны, - рассказал дендролог Михаил Григорьев.

Благоустройство Зеленого Острова займет три года. Здесь появятся новые велосипедные и пешеходные дорожки, эко-тропы, установят малые архитектурные формы, будут смонтированы линии наружного освещения.

- Нужно обязательно понимать разграничение — в концепции развития территории парка есть благоустроительные работы в рамках федеральной программы, а также те работы, которые в нее не входят, - объяснила начальник управления формирования комфортной городской среды департамента городского хозяйства администрации Омска Юлия Ильчук. - Например, это устройство фудкортов, так как этот вид работ из раздела «Строительство или реконструкция объектов капитального строительства». А также установка новых аттракционов или замена старых. Кроме того, не представляется возможным проведение работ по очистке водоема — заводи Иртыша, так как данные работы тоже не относятся к благоустройству пространства. В силу необходимости соблюдения целевого назначения средств программы решение этих задач рассматриваются за счет иного финансирования.