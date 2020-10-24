Авиационный отряд омской Росгвардии отметил 25-летие

Фото: Управление Росгвардии по Омской области

23 октября юбилей празднует авиационный отряд Управления Росгвардии по Омской области. В 1995 году было положено начало отряда и послужило этому решение об образовании группы вертолетного патрулирования. 23 октября 1995 года приказом УВД Омской области № 589 это решение получило свою стартовую точку отсчета. Возглавил группу патрулирования Филатов Анатолий Андреевич, 03.12.1947 года рождения. Летчик по призванию, человек который всю свою жизнь посвятил авиации, на тот момент уже имел богатейший опыт летной работы (более 13000 часов налета) на вертолетах легендарного авиационного конструктора М.Л. Миля, модификаций Ми-4, Ми-8Т.

Фото: Управление Росгвардии по Омской области

В эксплуатацию группы патрулирования был передан вертолет Ми-8Т, который на тот момент был не новым, - 1981 года выпуска, и требовал серьезного ремонта, а также последующего технического обслуживания, что осложнило и оттянуло время начала работы патруля. Это были первые, но не последние трудности, с которыми пришлось столкнуться новому, только что сформированному коллективу.

Первоначально группа состояла только из одного экипажа вертолета из четырех человек. Впоследствии, в 1998 году штатная численность группы патрулирования была увеличена еще на четыре человека. Из этих людей была сформирована инженерно-авиационная служба, которая стала заниматься обслуживанием и ремонтом вертолета.

Фото: Управление Росгвардии по Омской области

Зачастую у правоохранительных органов не было возможности быстро отреагировать на сообщения о преступлениях тяжкого и особо тяжкого характера, совершенных в удаленных и труднодоступных районах, что значительно замедляло и усложняло ход расследования по совершенным противоправным фактам. Поэтому одной из основных задач авиационной группы в составе подразделений УВД Омской области стало оперативное реагирование на такие факты.

Часто осмотр места происшествия или розыск скрывающегося злоумышленника именно с высоты, с использованием особенной – летной техники, способствовали раскрытию преступлений «по горячим следам». Однако, помимо этого, группа принимала также участие в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности. А это: рейды с сотрудниками лицензионно-разрешительной системы и егерями по лесным охотничьим угодьям на каждое сезонное открытие охоты; с сотрудниками государственной автоинспекции по участкам трасс с повышенной аварийностью и другие мероприятия, направленные на поддержание правопорядка, безопасности и оказания неотложной помощи людям, находящимся в ситуации, опасной для их жизни и здоровья.

Фото: Управление Росгвардии по Омской области

В 2004 году группа вертолетного патрулирования была преобразована в авиационный отряд специального назначения со штатной численностью более 20 человек.

В 2010 году в составе авиационного отряда специального назначения была сформирована группа эксплуатации беспилотных летательных аппаратов, которой был передан мобильный комплекс с беспилотными летательными аппаратами ZALA 421-08M ПС № 145.

За время своего существования группа эксплуатации БПЛА неоднократно направлялась в командировки на территорию Северо-Кавказского региона. Участвовала в контртеррористических операциях на территории республики Чечня, Ингушетия, Дагестан, Кабардино-Балкарии.

В повседневной работе на обслуживаемой территории основной деятельностью группы, также как и у группы вертолетного патрулирования является выполнение задач по участию в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности.

Кроме того, авиационный отряд неоднократно привлекался к розыску потерявшихся, заблудившихся в труднопроходимых лесах Омской области граждан. Зачастую такие люди находятся в беспомощном состоянии, и каждая минута имеет значение для спасения их жизни. Привлечение к поискам технически оснащенного, оперативного и опытного авиационного отряда помогает выигрывать эти самые важные минуты. В случаях, когда кто-то оказался в такой угрожающей его жизни ситуации, помощь авиации необходима и неоценима.

С 2016 года авиационный отряд специального назначения продолжает успешно выполнять поставленные задачи уже в составе войск национальной гвардии.

Только в текущем году личным составом АОСН на вертолете МИ-8Т совершено более 120 полетов с различными ведомствами региона, в том числе при проведении тактико-специальных учений спецподразделений омской Росгвардии.

Фото: Управление Росгвардии по Омской области

Многие задачи ведомства выполняются с использованием мобильного комплекса, оснащенного БПЛА самолетного типа. Около 15 облетов БПЛА авиации омской Росгвардии совершено с сотрудниками Управления природных ресурсов Омской области с целью пресечения фактов незаконной охоты, ловли рыбы и вырубки леса. Более 20 обследований местности с УМВД России по Омской области при проведении оперативно-розыскных мероприятий.

С ГИБДД УМВД России по Омской области совершено 10 рейдов в целях оказания содействия, в выявлении фактов нарушения ПДД в регионе, в результате выявлено около 40 нарушений правил дорожного движения. В настоящее время коллектив авиационного отряда специального назначения омской Росгвардии продолжает успешно осуществлять поставленные служебно-боевые задачи по охране общественного порядка, обеспечивая безопасность граждан.