Омский минздрав: Все положенные ковидные выплаты врачи получают

Медики записали видеообращение. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Персонал горбольницы №3, которая переведена под ковид, записал видео в соцсетях. В ролике медики пожаловались на отсутствие коронавирусных выплат и на условия работы. В омском минздраве проверили изложенные факты в этом ролике. Ведомством проведена проверка.

- Учреждение работает в штатном режиме, средствами индивидуальной защиты: одно - и многоразовыми костюмами, перчатками, масками, респираторами все сотрудники обеспечены в полном объеме. Стирка многоразовых костюмов производится в соответствии с правилами обращения с подобными изделиями в рамках санитарно-эпидемиологических норм, - сообщили в минздраве.

Ответили в ведомстве и на претензии сотрудников больницы на отсутствие ковидных выплат.

- Все выплаты, положенные врачам и медицинским сестрам по выплачиваются в полном объеме. Видео размещено лицами, относящимися к числу вспомогательного персонала. По закону на них не распространяются так называемые ковидные выплаты, - пояснили в омском минздраве.