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Омичам на видео показали, как будет выглядеть дорога за миллиард на Левобережье

Мэр Омска поделилась видео почти законченной дороги
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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На новой дороге пока нет ничего, кроме асфальта и ограждений. Дорожные знаки и освящение установят позже.

На новой дороге пока нет ничего, кроме асфальта и ограждений. Дорожные знаки и освящение установят позже.

Фото: ВКонтакте

В своем Instagram мэр Омска Оксана Фадина поделилась видеозаписью, где с высоты птичьего полета показана новая дорога, которая должна связать улицы 3-я Островская и Шаронова. Фадина отметила, что асфальтирование на всех участках уже завершено и объект сдадут вовремя. Также мэр отметила и вклад в строительство губернатора Омской области Александра Буркова.

- Реализация подобного глобального проекта стала возможнои , благодаря личному вкладу губернатора Александра Буркова и нацпроекту «Жилье и городская среда». Этот транспортныи узел поможет и даст толчок дальнеи шему развитию в будущем большого микрораи она нашего Омска. Предлагаю вместе посмотреть этот ролик и вспомнить, что здесь еще год назад практически ничего не было, - обратилась к горожанам Фадина.

У омичей все же осталось много вопросов к дороге и организации движения по ней.