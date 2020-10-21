Омичам на видео показали, как будет выглядеть дорога за миллиард на Левобережье

На новой дороге пока нет ничего, кроме асфальта и ограждений. Дорожные знаки и освящение установят позже. Фото: ВКонтакте

В своем Instagram мэр Омска Оксана Фадина поделилась видеозаписью, где с высоты птичьего полета показана новая дорога, которая должна связать улицы 3-я Островская и Шаронова. Фадина отметила, что асфальтирование на всех участках уже завершено и объект сдадут вовремя. Также мэр отметила и вклад в строительство губернатора Омской области Александра Буркова.

- Реализация подобного глобального проекта стала возможнои , благодаря личному вкладу губернатора Александра Буркова и нацпроекту «Жилье и городская среда». Этот транспортныи узел поможет и даст толчок дальнеи шему развитию в будущем большого микрораи она нашего Омска. Предлагаю вместе посмотреть этот ролик и вспомнить, что здесь еще год назад практически ничего не было, - обратилась к горожанам Фадина.

У омичей все же осталось много вопросов к дороге и организации движения по ней.