Минздрав: после перевода роддома №5 под ковид всем роженицам все равно хватит мест

В омском перинатальном центре развеяли опасения из-за закрытия роддома № 5. ФОТО: Сергей МЕЛЬНИКОВ

Перепрофилирование роддома № 5 под работу с коронавирусными пациентами не только не скажется на качестве медпомощи будущим мамочкам, но и позволит получить им более качественные услуги специалистов перинатального центра, у которых есть свободные места. Об этом сообщает минздрав.

Перепрофилирование роддома №5 под ковидных пациентов породило много слухов и домыслов. Омичи заволновались, где же будут рожать жительницы Ленинского округа, которые «по прописке» относятся к роддому № 5. Остаются работать два роддома и городской перинатальный центр, мощности которого задействованы не на полную.

- Ежегодно каждое акушерское учреждение закрывается на плановую санобработку, которое продолжается от двух до трех недель. В это время беременные пациентки и роженицы перераспределяются по акушерским отделениям роддомов. Женщины при этом не замечают перераспределения, им оказывается своевременная квалифицированная помощь. Проблем с размещением нет, - сказала главврач перинатального центра Любовь Семина.