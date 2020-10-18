На севере Омской области выпал снег

Снег в Омской области выпал уже в третий раз за эту осень. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Как и обещали синоптики, почти летняя погода с +18 градусов на улице продержалась совсем недолго. Резкое похолодание в ночь на воскресенье, 18 октября, сопровождалось сильным ветром. Его порывы в отдельных частях региона достигали 27 м/с. К счастью, больших повреждений этот ураган в отличие от своих предшественников не принес.

Снег выпал в Седельниковском районе. Фото: «Новый Омск»

Зато проснувшиеся утром жители севера области увидели настоящую зиму. Издание «Новый Омск» опубликовало снимки довольно плотного слоя снега, который выпал минувшей ночью в Седельниковском районе. Правда, пролежал он совсем недолго и через несколько часов растаял.

Кстати, это уже не первый снег в Омской области. Такие осадки выпадали дважды за осень: в конце сентября и начале октября.