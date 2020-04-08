2020-04-08T09:38:16+03:00
Общество

Омск оказался в эпицентре урагана

Ночью 210 населенных пунктов региона остались без электричества из-за оборванных проводов
Анна МИКУЛА
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На карте видно, что Омская область и еще несколько соседних регионов оказались в эпицентре урагана.На карте видно, что Омская область и еще несколько соседних регионов оказались в эпицентре урагана.
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Как и предупреждали синоптики и МЧС, в ночь на 8 апреля Омскую область накрыл страшный ураган. Самые сильные порывы ветра скоростью до 31 м/с зафиксированы в Шербакульском районе на юге региона. Впрочем, досталось и городу, и всем остальным районам.

Фото: "ЧП Омск"

Фото: "ЧП Омск"

На карте видно, что Омск оказался в эпицентре разгула стихии. Из-за оборвавшихся проводов сразу в нескольких местах произошли массовые отключения электричества. Ночью без света остались 210 населенных пунктов. На данный момент их количество удалось сократить до 85. В городе сотрудники "Омскэлектро" сейчас восстанавливают после аварии электроснабжение в поселке Входном.

По данным ГУ МЧС, усиление ветра до 33 м/с прогнозируется вплоть до вечера 8 апреля. В связи с этим омичей просят быть бдительными и осторожными, воздержаться от выхода на улицу и поездок на машине. При возникновении ЧС необходимо позвонить по номеру 101.

Фото: "ЧП Омск"

Фото: "ЧП Омск"

Фото: "ЧП Омск"

Фото: "ЧП Омск"

Улетела остановка.Видео: "ЧП Омск"

ИСТОЧНИК KP.RU

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