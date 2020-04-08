Омск оказался в эпицентре урагана

8 Апр 2020 2020-04-08T09:38:16+03:00

На карте видно, что Омская область и еще несколько соседних регионов оказались в эпицентре урагана.

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Как и предупреждали синоптики и МЧС, в ночь на 8 апреля Омскую область накрыл страшный ураган. Самые сильные порывы ветра скоростью до 31 м/с зафиксированы в Шербакульском районе на юге региона. Впрочем, досталось и городу, и всем остальным районам.

Фото: "ЧП Омск"

На карте видно, что Омск оказался в эпицентре разгула стихии. Из-за оборвавшихся проводов сразу в нескольких местах произошли массовые отключения электричества. Ночью без света остались 210 населенных пунктов. На данный момент их количество удалось сократить до 85. В городе сотрудники "Омскэлектро" сейчас восстанавливают после аварии электроснабжение в поселке Входном.

По данным ГУ МЧС, усиление ветра до 33 м/с прогнозируется вплоть до вечера 8 апреля. В связи с этим омичей просят быть бдительными и осторожными, воздержаться от выхода на улицу и поездок на машине. При возникновении ЧС необходимо позвонить по номеру 101.

Фото: "ЧП Омск"

Фото: "ЧП Омск"

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/771660" frameborder="0"></iframe> Улетела остановка.Видео: "ЧП Омск"

ИСТОЧНИК KP.RU