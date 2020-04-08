Омск оказался в эпицентре урагана
Как и предупреждали синоптики и МЧС, в ночь на 8 апреля Омскую область накрыл страшный ураган. Самые сильные порывы ветра скоростью до 31 м/с зафиксированы в Шербакульском районе на юге региона. Впрочем, досталось и городу, и всем остальным районам.
Фото: "ЧП Омск"
На карте видно, что Омск оказался в эпицентре разгула стихии. Из-за оборвавшихся проводов сразу в нескольких местах произошли массовые отключения электричества. Ночью без света остались 210 населенных пунктов. На данный момент их количество удалось сократить до 85. В городе сотрудники "Омскэлектро" сейчас восстанавливают после аварии электроснабжение в поселке Входном.
По данным ГУ МЧС, усиление ветра до 33 м/с прогнозируется вплоть до вечера 8 апреля. В связи с этим омичей просят быть бдительными и осторожными, воздержаться от выхода на улицу и поездок на машине. При возникновении ЧС необходимо позвонить по номеру 101.
Фото: "ЧП Омск"
Фото: "ЧП Омск"
Улетела остановка.Видео: "ЧП Омск"
ИСТОЧНИК KP.RU