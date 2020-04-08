Массовые отключения света, 20 поврежденных авто и 69 улетевших крыш: По Омску пронесся ураган

Такого разгула стихии омичи не помнят со времен «урагана Лени», прокатившегося по региону 26 апреля 2014 года. Тогда погибли два человека, в том числе беременная женщина, на которую рухнула остановка. На этот раз обошлось без человеческих жертв. Большинство омичей сидят дома на самоизоляции – и это спасло их не только от заражения коронавирусом, но и от травм.

Фото: vk.com/omsk_live

На аэродроме в Марьяновке разбился плохо закрепленный на земле самолет. Фото: «Голос Омска»

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Фото: «Омск Live»

Фото: «Омск Live»

А получить их, судя по фото последствий урагана, было легко: по воздуху летали сорвавшиеся с крыш куски шифера и металлические листы, падали деревья, светофоры и огромные рекламные баннеры. В одном месте остановочный павильон просто унесло, в другом – разбило вдребезги. Сильный ветер даже переворачивал мусорные контейнеры и заборы.

Фото: «Омск Live»

Фото: «Омск Live»

И такая картина наблюдалась всю ночь по всей Омской области. По данным регионального ГУ МЧС самые сильные порывы ветра – 31 м/с – зафиксированы в Шербакульском районе.

– Более чем в 210 населенных пунктах в ночное время было нарушено электроснабжение. К утру их количество сократилось до 85, – сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС. – Для оказания помощи коммунальным службам города Омска организована работа семи бригад аэромобильной группировки. В каждой – по пять сотрудников и необходимый аварийно-спасательный инструмент. 8 апреля, сохраняется прогноз синоптиков по сильному ветру порывами от 25 до 30 м/с. Спасатели призывают жителей и гостей нашего региона избегать нахождения на улице.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/771655" frameborder="0"></iframe> Улетела крыша.Видео: vk.com/chp55

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="272" height="480" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/771667" frameborder="0"></iframe> Срывает балконы с новостройки.Видео: "ЧП Омск"

Фото: «Омск Live»

Фото: «Омск Live»

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Горожане жаловались, что оказались запреты дома без света. Из-за оборвавшихся проводов произошли массовые отключения электричества в Октябрьском, Ленинском и Советском округах. В Амуре случилось короткое замыкание и начался сильный пожар.

– В связи порывами ветра, в управление Единой дежурно-диспетчерской службы поступило 346 обращений, – сообщает пресс-служба омской мэрии. – В настоящее время без электроснабжения остаются частные и многоквартирные дома в поселке Входной. Силами ОАО «Омскэлектро» в составе 24 человек ведутся работы по восстановлению электроснабжения.

Ветер уже начинает стихать, но все еще дует с большой силой. Несмотря на это, коммунальные службы уже начали приводить город в порядок после урагана. Разбирать завалы им помогают спасатели.

Фото: "ЧП Омск"

Фото: "ЧП Омск"

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Фото: "ЧП Омск"

При возникновении внештатных ситуаций следует оперативно информировать дежурную смену ГУ МЧС России по Омской области по телефонам: 01; (3812)25-83-26; (3812)44-91-00; с сотового телефона – 101.

Обо всех авариях также следует немедленно информировать операторов ЕДДС Омска по телефону: 78-78-78 (круглосуточно).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/771660" frameborder="0"></iframe> Улетела остановка.Видео: "ЧП Омск"

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