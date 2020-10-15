В омской детской школе искусств после ремонта заработали новые классы

Заметно преобразились помещения детской школы искусств №12. Фото: пресс-служба администрации города Омска

Заметно преобразились помещения детской школы искусств №12. Там прошел масштабный ремонт. Учащиеся театрального отделения приступили к занятиям в новом классе с примыкающей к нему гримерной и костюмерной.

Как уточнили в департаменте культуры мэрии Омска, в кабинетах провели ремонт, на который социальный партнер образовательного учреждения — компания «Газпромнефть — ОНПЗ» — направил более 1 миллиона рублей. Помещение стало не просто учебным классом, а настоящей лабораторией юных талантов. Здесь получают дополнительное образование дети, которые мечтают овладеть актерским мастерством. Средства также пошли на ремонт класса ударных инструментов и электрогитары для учащихся эстрадного отделения школы и эвакуационный выход на первом этаже.

- За счет федеральных средств государственной программы «Развитие образования» в размере 2,8 миллиона рублей в учебном учреждении полностью обновили кровлю. На собственные средства в школе расширили сцену в актовом зале, — сказал исполняющий обязанности директора департамента культуры мэрии Омска Олег Федоренко.

Отметим, что модернизацию учебного заведения ОНПЗ провел в рамках социальной программы «Родные города» компании «Газпром нефть». Развитие детского и молодежного творчества — одно из ключевых направлений программы. Ранее компания уже покупала 10 фортепиано Yamaha, а также организовала за счет своих средств секции по робототехнике и конструированию. Предприятие также сотрудничает с детскими библиотеками и домами творчества.

- Омский НПЗ уделяет большое внимание проектам, направленным на раскрытие творческого потенциала детей. Мы стремимся к тому, чтобы подрастающее поколение имело возможность для самореализации в родном городе. Достижение результатов невозможно без качественной инфраструктуры, комфортных условий. Наше предприятие поддерживает талантливую молодежь, говорит заместитель генерального директора Омского НПЗ Георгий Архипов.

Детская школа искусств торжественно открылась на проспекте Мира, 112 в 2015 году. Учащиеся получили более просторные классы для получения дополнительного образования. В школе искусств обучаются сотни ребятишек. В учреждении подчеркнули, что приоритетная задача администрации: привлечение как можно большего количества юных горожан, желающих заниматься разными видами искусства.

- Благодаря нашему многолетнему надежному партнерству с Омским НПЗ, появилась возможность комплексно подойти к модернизации детской школы искусств №12. Это единственное учреждение дополнительного образования в отдаленном от центра города микрорайоне. Оно дает детям возможность заниматься творчеством в современных и уютных классах, - подытожила заместитель мэра Омска Анастасия Терпугова.