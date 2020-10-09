В 26 омских дворах закончили работы по благоустройству

В 26 омских дворах завершили работы по благоустройству. Фото: пресс-служба администрации города Омска

В 2020 году завершают работы по благоустройству в 26 дворах Омска. Работы проводились в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". По проекту и из бюджетов различных уровней на ремонт дворов выделено 46,6 миллионов рублей. Сейчас, как сообщают в мэрии, основные работы завершены на всех объектах, на одном из них осталось лишь установить лавочки.

Сейчас качество ремонта во дворах оценивают специалисты, если в работах найдут дефекты, они не будут приняты и оплачены. Подрядчику придется их переделывать, сообщают в "Управлении дорожного хозяйства и благоустройства".

В рамках благоустройства в порядок привели не только детские площадки, но и закатали новый асфальт. Фото: пресс-служба администрации города Омска

- В этом году торги на ремонт дворовых территорий выиграли различные подрядные организации. Основные работы на объектах завершены и выполнены подрядчиками качественно, сейчас проводится их оценка. Но если мы видим, что ремонт выполнен с очевидными дефектами и получаем негативное заключение лабораторных испытаний образцов асфальтобетонного покрытия двора, то эти работы не будут оплачиваться подрядчику и будут переделаны, - пояснил первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Михаил Горчаков.

Пока замечания есть только к подрядчику, выполнявшему работы в Ленинском округе, в других районах Омска работы проведены качественно.