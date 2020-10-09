Завершены поиски пропавшего в Омской области 26-летнего грибника

К сожалению, поиски закончились печально – найден труп пропавшего. Фото: Тимур ХАНОВ

Напомним, 26-летний Дмитрий Василенко из деревни Сосновка Кормиловского района пропал в четверг, 8 октября. Было известно, что молодой человек ушел в лес и не вернулся. Примечательно, что в ориентировке из одежды на нем были указаны только спортивные штаны и галоши.

Спустя сутки поиски Дмитрия завершены. По предварительным данным областного СУ СК, его тело нашли недалеко от дома в канаве, где он мог захлебнуться. Окончательно причины смерти будут установлены, когда придут результаты судебно-медицинской экспертизы.