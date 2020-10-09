В Омской области ищут 26-летнего грибника

Молодой человек ушел в лес и не вернулся. Фото:vk.com/la_omsk

В Омской области волонтеры из отряда "ЛизаАлерт" начали поиски молодого парня. По информации активистов, 26-летний Дмитрий Василенко ушел в лес 8 октября и не вернулся. Его поиски начали в окрестностях деревни Сосновка Кормиловского района Омской области.

Особые приметы Дмитрия Василенко: рост 170 см, среднего телосложения, волосы русые, глаза голубые, на руке есть татуировка. В момент ухода был одет в синие штаны и галоши.

Обычно героями новостей о пропавших становятся люди в возрасте или подростки, но случай с Дмитрем показывает, такая беда может приключиться с каждым.