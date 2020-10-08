Актер Омской драмы Валерий Алексеев заразился коронавирусом

Фото: omskdrama.ru

Появившаяся накануне новость сильно обеспокоила поклонников Омской драмы и таланта одного из его ведущих актеров Валерия Алексеева. Сразу несколько источников сообщали, что 72-летнего народного артиста госпитализировали с коронавирусом.

В пресс-службе театра подтвердили: у Валерия Ивановича действительно диагностирован ковид, но чувствует себя любимец омской публики нормально и лечится дома.

– Появившаяся в ряде СМИ информация о госпитализации народного артиста России Валерия Ивановича Алексеева не соответствует действительности. Он находится дома, получает все необходимое лечение и мы уверены в его скорейшем возвращении на сцену в добром здравии и хорошем настроении, – говорится в заявлении пресс-службы.

Это же подтвердила и супруга актера, выложившая соответствующий пост на своей странице в Instagram.

Из-за болезни артиста уже были временно отменены спектакли с участием Алексеева «Лев Гурыч Синичкин» и «Дракон». В общей сложности Валерий Иванович занят в восьми постановках Омской драмы. Вероятно, они также будут перенесены.

Напомним, также на днях стало известно о подтвердившемся коронавирусе у двоих омских губернаторов – действующего и бывшего – Александра Буркова и Леонида Полежаева. Сообщается, что оба чувствуют себя удовлетворительно.