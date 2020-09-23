Стало известно о состоянии заболевшего коронавирусом Леонида Полежаева

Леонид Полежаев лечится в областной больнице. Фото: Instagram.com

Бывший губернатор заразился коронавирусом. С этим диагнозом его привезли в областную больницу в минувшие выходные. По нашей информации Леониду Полежаеву стало трудно дышать, поэтому он обратился к врачам.

Сейчас он чувствует себя нормально и даже пошел на поправку. Врачи оценивают состояние политика как удовлетворительное. Высказался о своем здоровье и сам Полежаев. Он намекнул, что умирать не собирается.

- А кому-то придется еще подождать, - иронично написал политик в Instagram.

По данным "Комсомолки", пациента не подключали к аппарату ИВЛ. Сейчас Полежаеву оказывается вся необходимая помощь.