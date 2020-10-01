За сутки в Омской области заразилось коронавирусом 89 человек

COVID-19 заражаются все больше омичей. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омской области в последнюю неделю наблюдается резкое повышение заражаемости коронавирусом. Если в начале осени оно пошло на спад, то сейчас снова начало увеличиваться. Сегодня омский минздрав сообщил о 89 новых случаях заражения в регионе. Рекорд в сентябре был зафиксирован вчера, 90 новых пациентов.

Количество выздоровевших пока не всегда успевает за количеством зараженных и в среднем на 10-20 человек меньше. Сегодня, например, это число составляло 63 человека. Если такая тенденция распространения коронавируса сохранится, то можно будет с уверенностью говорить о второй волне коронавируса. О ней предупреждали в начале учебного года.