Вторая волна коронавируса в Омске: Пенсионеров просят быть дома, масочный режим продлили, а цифры растут

К ФОТО: Масочный режим продлен до конца октября, и происходящее очень похоже на вторую волну COVID-19. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Недолгим оказалось ежесуточное снижение числа заболевших COVID-19. В Омске всерьез заговорили о второй волне коронавируса. Последнюю неделю выявляют в среднем 80-90 случаев. В столице из-за ухудшения ситуации с пандемией даже продлили осенние каникулы школьникам. Вместо недели дети в столице будут отдыхать две – с 5 по 18 октября. В регионах решение о продлении каникул должны принимать местные власти.

«Комсомолка» дозвонилась до министра образования Омской области Татьяны Дерновой, чтобы выяснить, как будут отдыхать ученики в наших школах.

- У меня сейчас совещание. Скажите хотя бы тему вопроса? - сказала министр.

- Москва продлила осенние каникулы в школах на неделю. Решения на местах отдали на откуп регионам. В Омске продлевать будут?

- В ближайшее время состоится заседание оперативного штаба. Решение будет принимать оперштаб, - ответила нам Татьяна Дернова и положила трубку.

О том, что ситуация с пандемией ухудшается, говорят и последние решения оперштаба. Власти продлили режим повышенной готовности до 31 октября. До этой же даты жители обязаны носить маски в общественных местах. Контроль за соблюдением масочного режима в городе, кстати, усилили. За последнюю неделю штрафы выписаны 200 омичам.

Ранее министр омского здравоохранения Ирина Солдатова лишь устно рекомендовала жителям старше 65 лет уйти на самоизоляцию. После заседания оперштаба соответствующий указ подписал и первый зампред омского правительства Валерий Бойко. Появился текст документа. В нем говорится, что покидать место проживания пожилые омичи могут лишь в крайнем случае.

Правда, из указа следует, что уход на самоизоляцию и удаленку для пенсионеров от 65 лет носит рекомендательный характер. Так что пока штрафовать пожилых омичей за нахождение на улице не будут.

Вновь вернулись и очереди в поликлиниках, где делают компьютерный снимок легких. Процедура МСКТ позволяет наиболее точно определить коронавирус. Со сложной ситуацией столкнулась сибирячка в поликлинике на проспекте Комарова. Несколько дней она не могла сделать снимок легких.

- Второй день с температурой стою в очереди на МСКТ на Комарова, 20. Вчера не смогла пройти, поднялась температура 39 градусов. Уехала домой. Было человек 50, и скорые одна за одной. Сегодня приехала к 5.30 утра. Я уже шестая в очереди, скорая стоит с 3 утра, - пожаловалась пациентка в соцсетях.

Ситуацию уже прокомментировали в омском минздраве. Там проблемы не видят и уверяют: хронических очередей нет.

- Проблем с КТ в Омске нет. Аппарат в поликлинике № 2 Городской больницы № 1 им. А.Н. Кабанова работает в дневную смену с 8:00 и приходить туда к 5:30, 6:00 и в другое время до открытия — не нужно, - ответили нам в ведомстве. - Скорые на фото — это машины из сельских районов, которые приехали одновременно. Так бывает, поскольку расстояния и дорожные условия разные, и просчитать этот момент довольно сложно. Однако, это не хроническая ситуация. Всем пациентам исследование проведено.

ДОСЛОВНО

Министр здравоохранения Ирина СОЛДАТОВА:

- Коронавирус, безусловно, повлиял на показатели смертности, но есть такие заболевания, как рак, диабет, нарушение работы системы кровообращения. Они составляют основную картину смертности. Совместно с коллегами мы обсудили, как эффективней выстроить работу, выполнить поручения президента и губернатора и в конечном итоге вывести Омский регион на плановые показатели 2020 года.