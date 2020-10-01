В Омске обсудили работу ресурсных центров для некоммерческих организаций. Фото: пресс-служба правительства Омской области

В Омске прошло открытие форума лидеров гражданских инициатив и социальных предпринимателей «Люди дела». Основная программа форума пройдет 8-10 октября под девизом «Национальные проекты страны – дело каждого».

Актуальные проблемы участники обсудили во время диалоговой площадки «Вместе!». Гражданские активисты встретились с представителями органов власти. Подобный формат общения проводится в регионе уже третий год подряд на площадке Регионального ресурсного центра «Шаги к успеху», созданного в 2018 году по инициативе Общественной палаты.

Ключевыми темами обсуждения стали работа муниципальных ресурсных центров и меры государственной поддержки третьего сектора. В Омской области действует более 2,5 тысяч НКО, из которых больше половины имеют социальную направленность. Они предлагают сотни уникальных услуг, которые зачастую действуют как индикатор выявления потребностей населения и становятся главными помощниками власти для повышения качества жизни на местах.

На форуме «Люди дела» гражданские активисты встретились с представителями органов власти. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

По мнению первого замминистра региональной политики и массовых коммуникаций Омской области Юрия Назаренко, работа некоммерческого сектора НКО не затихала даже в пандемию. НКО провели массу акций и мероприятий, приуроченных, например, к юбилею Победы в Великой Отечественной войне. В этом году НКО смогли привлечь для своей работы более 25 млн. федеральных средств, в прошлом году – 10,4 млн. рублей. В свою очередь Министерство региональной политики и массовых коммуникаций Омской области за последние три года предоставило СОНКО более 52 млн. рублей, благодаря которым удалось реализовать множество проектов.

- Деятельность ресурсных центров – это огромная работа, потому что создать хороший проект – только полдела. Его нужно правильно упаковать, продвинуть, показать рынку, чтобы благодаря усилиям некоммерческого сектора улучшалась жизнь людей. Это непростую функцию берут на себя ресурсные центры на территории Омской области, – отметил Юрий Назаренко.

Сейчас ресурсные центры, как отмечает член Общественной палаты Омской области, председатель Центра инноваций социальной сферы Ирина Сербина, сейчас ресурсные центры для НКО выходят на качественно новый уровень.

- Три года назад была выбрана стратегия развития муниципальных ресурсных центров, чтобы дать максимальную возможность лидерам гражданских инициатив в селах Омской области получить поддержку, консультации. Первый год работы ресурсных центров был связан с базовыми функциями – информационными, методическими, образовательными. На второй год они уже начали работать как центры компетенций, - добавила Ирина Сербина.