Омичи с ломом и ножом не хотели отдавать ребенка опеке

Теперь матери ребенка и ее сожителю грозит до 5 лет лишения свободы. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Таврическом районе произошла очередная драма с участием ребенка. На этот раз, пара была готова на убийство, только чтобы оставить ребенка в семье.

Как рассказали в пресс-службе следственного комитета, в сентябре 2020 года вступило в силу решение суда об изъятии из семьи 9-летнего ребенка. Его мать не ухаживала за мальчиком должным образом. Когда приставы и участковый пришли, чтобы передать ребенка в органы опеки, 40-летняя мать мальчика и ее 30-летний сожитель стали угрожать им убийством. Пара даже вооружилась ножом и ломом.

Сопротивление местных жителей было остановлено, ребенка все же передал опеке. Сейчас проводятся следственные действия по уголовному делу за угрозу насилием представителю власти. За это может грозить до 5 лет лишения свободы.