В микрорайоне «Амурский-2» мэр Омска побывала на открытии участкового пункта полиции. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Новый участковый пункт полиции открылся теперь в микрорайоне "Амурский-2". Помещение под него в торжественной обстановке администрация города передала УМВД. Район активно застраивается, появилось много новых домов. Поэтому открытие пункта полиции для обеспечения безопасности омичей назрело давно. Шаговая доступность населения микрорайона к участковому пункту позволит сотрудникам правоохранительных органов оперативно реагировать на сообщения граждан, а также способствовать повышению результатов оперативно-служебной деятельности.

По информации мэрии, в настоящее время в микрорайоне введено в эксплуатацию 45 многоквартирных домов, в которых проживают около 9300 человек. А до конца года там запланировано введение еще 5 многоквартирных домов. Кроме того, активно застраивается микрорайон возле областной онкологической больницы. Там сдано в эксплуатацию 18 многоквартирных домов, в которых насчитывается 2 560 квартир с населением более 6000 человек.

В открытии участкового пункта полиции приняла участие и мэр Омска Оксана Фадина. Она напомнила: активно работает не только над созданием комфортной городской среды, формируя инфраструктуру, но и прикладывает значительные усилия, чтобы Омск был безопасным для жизни горожан.

- Наряду с тем курсом, который принял муниципалитет: реализация национальных проектов и новое строительство, сегодня при поддержке губернатора Омской области Александра Буркова осуществляются и такие проекты, направленные на обеспечение безопасности жителей города. Эта территория является перспективной для массовой застройки. Мы видим, что микрорайон активно застраивается — здесь планируется 50 многоквартирных домов, 45 из них уже введено в эксплуатацию. Параллельно развиваются объекты социального направления. Сейчас здесь уже функционируют детский сад, завершается строительство школы в микрорайоне «Амурский-2», в этом году мы уже будем вводить ее в эксплуатацию. Все это говорит о том, что в новые территории развиваются, и вместе с ними развивается Омск, - подчеркнула Оксана Фадина.