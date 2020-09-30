Синоптики рассказали, какая зима ждет Омскую область

Зима в Омске преподнесет несколько сюрпризов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пока в Омске только началась осень, но по последним прогнозам уже начинает ощутимо холодать. Первые заморозки ожидаются уже в начале октября. Гидромецентр уже сделал прогноз относительно зимних месяцев в разных регионах России. Рассказали и о тенденциях изменения погоды в Омской области.

Долгосрочные прогнозы - вещь не точная и абстрактная, конкретных цифр не называет, но описывает, как будет меняться температура на протяжении зимы. В декабре омичам не обещают ничего необычно, температура будет держаться в пределах нормы. По данным открытых интернет-источников в первый месяц зимы в Омске столбик термометра обычно колеблется от -10 до -18.

Первых сюрпризов от погоды стоит ждать после Нового Года в январе. Синоптики прогнозируют резкое понижение температуры. Предполагают, что она будет на 5-7 градусов ниже нормы.

Февраль принесет с собой ощутимое дыхание весны. Резко потеплеет и температура в регионе будет держаться выше нормы на 7-9 градусов, в этом уверены синоптики Гидромецентра. В целом можно сказать, что в грядущем году омичей ожидает очень ранняя весна.